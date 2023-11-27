Луис ЭНРИКЕ: «Усман Дембеле – самый влиятельный игрок в мире»
Главный тренер «ПСЖ» снова похвалил своего игрока
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике вновь похвалил правого вингера Усмана Дембеле:
«Я продолжаю настаивать на своем мнении: Усман Дембеле является самым влиятельным футболистом в мире. Без сомнений. Он не волнуется из-за ошибок. Он продолжает работать, ему нравится пробовать что-то новое. Он не слушает критику, всегда создает хорошие моменты».
В этом сезоне Лиги 1 на счету 26-летнего Усмана Дембеле 1 забитый мяч и 4 голевые передачи в 12 матчах.
Ранее Луис Энрике говорил, что готов платить за просмотр игры Усмана Дембеле.
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