Луис ЭНРИКЕ: «Усман Дембеле – самый влиятельный игрок в мире»

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике вновь похвалил правого вингера Усмана Дембеле:

«Я продолжаю настаивать на своем мнении: Усман Дембеле является самым влиятельным футболистом в мире. Без сомнений. Он не волнуется из-за ошибок. Он продолжает работать, ему нравится пробовать что-то новое. Он не слушает критику, всегда создает хорошие моменты».

В этом сезоне Лиги 1 на счету 26-летнего Усмана Дембеле 1 забитый мяч и 4 голевые передачи в 12 матчах.

Ранее Луис Энрике говорил, что готов платить за просмотр игры Усмана Дембеле.