Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ

40-летний португальский экс-футболист Рикарду Куарежма, который с 2022 года находится без клуба, заявил, что не сумел раскрыть потенциал во время выступлений за испанскую «Барселону»:

«Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой. Для меня было гордостью играть за обе команды, но «Барса» всегда была моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений – это то, что я не смог добиться успеха в составе «сине-гранатовых». Если бы я добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», я встал бы в один ряд с великими и получил бы «Золотой мяч», – заявил Рикарду.

Куарежма выступал за каталонский клуб в сезоне 2003/04. За 22 матча в Ла Лиге он забил 1 гол. После «Барсы» он отправился в «Порту» и играл там до 2008 года. За свою карьеру Рикарду также представлял «Спортинг», «Интер», «Челси» и «Бешикташ».

На счету Куарежмы 80 матчей за сборную Португалии и 10 голов. Вместе с португальцами он выиграл Евро-2016.