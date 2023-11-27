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  4. Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ
Португалия
27 ноября 2023, 16:35 |
1180
1

Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ

Рикарду Куарежма считает, что не сумел раскрыть потенциал в каталонской команде

27 ноября 2023, 16:35 |
1180
1
Легенда Португалии заявил, что если бы преуспел в Барселоне, то взял бы ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикарду Куарежма

40-летний португальский экс-футболист Рикарду Куарежма, который с 2022 года находится без клуба, заявил, что не сумел раскрыть потенциал во время выступлений за испанскую «Барселону»:

«Порту» – великий клуб, но за «Барселону» мечтает выступать любой. Для меня было гордостью играть за обе команды, но «Барса» всегда была моей мечтой.

Одно из моих самых больших сожалений – это то, что я не смог добиться успеха в составе «сине-гранатовых». Если бы я добился в «Барселоне» того же, что и в «Порту», я встал бы в один ряд с великими и получил бы «Золотой мяч», – заявил Рикарду.

Куарежма выступал за каталонский клуб в сезоне 2003/04. За 22 матча в Ла Лиге он забил 1 гол. После «Барсы» он отправился в «Порту» и играл там до 2008 года. За свою карьеру Рикарду также представлял «Спортинг», «Интер», «Челси» и «Бешикташ».

На счету Куарежмы 80 матчей за сборную Португалии и 10 голов. Вместе с португальцами он выиграл Евро-2016.

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Рикарду Куарежма сборная Португалии по футболу Барселона Порту Золотой мяч
Источник AS
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Гагик Пердонян
на лобі треба було татуху золотого мяча вибити, тоді б все склалося
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