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Испания
27 ноября 2023, 16:23 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги сменил главного тренера

«Гранада» занимает предпоследнее место в турнирной таблице

27 ноября 2023, 16:23 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги сменил главного тренера
ФК Гранада. Александер Медина

Испанская «Гранада», занимающая 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, решилась на смену главного тренера.

Клубная пресс-служба сообщает, что вместо Пако Лопеса руководить командой будет 45-летний уругваец Александер Медина. Специалист ранее не работал в Европе, возглавляя уругвайский «Насьональ», бразильский «Интернасьонал», а также аргентинские «Тальерес» и «Велес Сарсфилд».

Отметим, что «Гранада» после 14 туров набрала 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 9 поражений) и опережает в таблице Ла Лиги только «Альмерию», у которой 3 балла в активе.

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Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Гранада
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