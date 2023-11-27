ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Ла Лиги сменил главного тренера

Испанская «Гранада», занимающая 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги, решилась на смену главного тренера.

Клубная пресс-служба сообщает, что вместо Пако Лопеса руководить командой будет 45-летний уругваец Александер Медина. Специалист ранее не работал в Европе, возглавляя уругвайский «Насьональ», бразильский «Интернасьонал», а также аргентинские «Тальерес» и «Велес Сарсфилд».

Отметим, что «Гранада» после 14 туров набрала 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 9 поражений) и опережает в таблице Ла Лиги только «Альмерию», у которой 3 балла в активе.