4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ

По информации журналиста Виктора Вацко, четыре клуба УПЛ не поддержали общее решение лиги потребовать от УАФ проведение конгресса с вопросом выбора нового президента организации вместо Андрея Павелко.

Сообщается, что в число этих клубов входят «Шахтер», «Ворскла», «Днепр-1» и «Металлист 1925».

Представители «Шахтера» не комментируют свое решение, а три остальных клуба хотят получить решение суда, чтобы официально назвать Павелко коррупционером.

В любом случае Исполком УАФ должен в ближайшее время назвать дату проведения конгресса.