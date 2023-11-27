Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
Украина. Премьер лига
27 ноября 2023, 16:50 |
1365
6

4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ

Шахтер, Днепр-1, Ворскла и Металлист 1925 ждут решения суда

27 ноября 2023, 16:50 |
1365
6
4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
УАФ. Андрей Павелко

По информации журналиста Виктора Вацко, четыре клуба УПЛ не поддержали общее решение лиги потребовать от УАФ проведение конгресса с вопросом выбора нового президента организации вместо Андрея Павелко.

Сообщается, что в число этих клубов входят «Шахтер», «Ворскла», «Днепр-1» и «Металлист 1925».

Представители «Шахтера» не комментируют свое решение, а три остальных клуба хотят получить решение суда, чтобы официально назвать Павелко коррупционером.

В любом случае Исполком УАФ должен в ближайшее время назвать дату проведения конгресса.

По теме:
Источник: владелец Зари не потерял интерес к клубу
Шахтер – Антверпен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Валерий БОНДАРЬ: «Тяжелее всего было против Лукаку и Лаутаро Мартинеса»
Андрей Павелко Шахтер Донецк Металлист 1925 Ворскла Полтава Днепр-1 Украинская ассоциация футбола Виктор Вацко
Источник Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Биатлон | 27 ноября 2023, 06:30 6
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев
Почти триумфальное возвращение Пройсс, вопросы к Бё, неудачи украинцев

Sport.ua предлагает вашему вниманию обзор первой части стартового этапа Кубка мира по биатлону

МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
Футбол | 26 ноября 2023, 20:23 14
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину
МЮ с суперголом Гарначо разгромил Эвертон. Миколенко попал в перекладину

Хозяева поля разгромно проиграли матч на стадионе «Гудисон Парк»

Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Футбол | 27.11.2023, 14:36
Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
Игорь СУРКИС: «Луческу – уже прошлое. Шовковский хорошо делает свое дело»
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Футбол | 27.11.2023, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА признала новые Карпаты и Металлист правопреемниками
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Футбол | 26.11.2023, 22:43
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NoMad
Іржава РЫГіональна помийка розуміє, що може втратити адмінресурс і тоді взагалі про ніяке чемпіонство не може бути мови
Ответить
+4
Sergii Novykov
жодного разу без палєва. "Тімур і його команда"
Ответить
+4
Gargantua
с Шахтером, 1925 (фармом Шахтера) и Ворсклой (вечно продонецкая) все ясно.
а Днепр там каким боком?
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
AndiM
4 клуби самих іпанутих олігархів, три з яких під слідством а четвертий просто у@бок , який всі роки працював у себе в регіоні в інтересах кацапів.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
Артем Довбик рассказал, как в Испании реагируют на войну в Украине
26.11.2023, 12:44 15
Футбол
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
«Пришла, а установка закрыта». Украинка рассказала о коллизии на стрельбище
26.11.2023, 18:46
Биатлон
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
26.11.2023, 17:54 7
Футбол
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
26.11.2023, 16:54 17
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
Дарио СРНА: «Молчать мы больше не будем. У Шахтера 5 удалений в сезоне»
25.11.2023, 17:40 51
Футбол
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
25.11.2023, 21:27 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем