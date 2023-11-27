4 клуба УПЛ не поддержали проведение выборов президента УАФ
Шахтер, Днепр-1, Ворскла и Металлист 1925 ждут решения суда
По информации журналиста Виктора Вацко, четыре клуба УПЛ не поддержали общее решение лиги потребовать от УАФ проведение конгресса с вопросом выбора нового президента организации вместо Андрея Павелко.
Сообщается, что в число этих клубов входят «Шахтер», «Ворскла», «Днепр-1» и «Металлист 1925».
Представители «Шахтера» не комментируют свое решение, а три остальных клуба хотят получить решение суда, чтобы официально назвать Павелко коррупционером.
В любом случае Исполком УАФ должен в ближайшее время назвать дату проведения конгресса.
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