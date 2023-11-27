«Хороший и плохой жребий». В сборной Украины оценили Румынию и США

Капитан женской сборной Украины по теннису и один из тренеров мужской команды Михаил Филима оценил жеребьевки Кубка Билли Джин Кинг и Кубка Дэвиса.

Женская сборная в Кубке Билли Джин Кинг сыграет против Румынии, а вот мужской в Кубке Дэвиса попалась мощная сборная США.

«Лидером Румынии является Ана Богдан, на данный момент она 66-я в мире. Второй номер этой сборной находится уже вне первой сотни. Также у них есть опытная игра [Моника] Никулеску, которая очень неудобно и нестандартно играет. Она умеет играть пару. В принципе, из всех вариантов, которые мы могли получить, это очень удачный жребий. Плюс, снова мы будем проводить домашний матч, но только номинально. К сожалению, будем играть на нейтральной территории».

«США? Я могу от себя сказать, если брать рейтинг, я знаю, что в топ-100 мирового рейтинга 9 или 10 игроков из США. Потому они могут собрать три состава, это очень мощная сборная. Нам будет трудновато с ними бороться. Впрочем, это спорт, все возможно. Я надеюсь, как минимум, мы будем играть тем составом, который был на последнем матче».

«Возможно, там будут какие-то небольшие изменения. Я знаю, что на 90 процентов матч состоится в Вильнюсе на хардовом покрытии», – сказал Филима.