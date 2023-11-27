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Саудовская Аравия
27 ноября 2023, 16:11 |
311
0

Арбитр из рф будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии

Сергей Карасев не получал международных назначений с 24 февраля прошлого года

27 ноября 2023, 16:11 |
311
0
Арбитр из рф будет работать на матче чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Карасев

российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии.

Изначально на болотах сообщали, что Карасев отработает на поединке лидеров турнирной таблицы, в котором «Аль-Хиляль» будет принимать «Аль-Наср», но затем стало известно, что уроженец москвы отработает на куда более скромном матче между «Аль-Фейхой» (8 место) и «Дамаком» (10 место).

Впрочем, Карасеву и этому стоит порадоваться, поскольку свой последний матч на международной арене он отсудил 24 февраля прошлого года, когда его страна напала на Украину, отработав на поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной», после чего работал исключительно в своих болотных соревнованиях – чемпионате и кубке россии.

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Сергей Карасев чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Фейха Дамак
Источник Sport24.ru
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