российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч чемпионата Саудовской Аравии.

Изначально на болотах сообщали, что Карасев отработает на поединке лидеров турнирной таблицы, в котором «Аль-Хиляль» будет принимать «Аль-Наср», но затем стало известно, что уроженец москвы отработает на куда более скромном матче между «Аль-Фейхой» (8 место) и «Дамаком» (10 место).

Впрочем, Карасеву и этому стоит порадоваться, поскольку свой последний матч на международной арене он отсудил 24 февраля прошлого года, когда его страна напала на Украину, отработав на поединке 1/16 финала Лиги Европы между «Наполи» и «Барселоной», после чего работал исключительно в своих болотных соревнованиях – чемпионате и кубке россии.