Показали АПЛ красную карточку. Фаны Эвертона будут продолжать протесты

Во время матча чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» болельщики «Эвертона» были на трибунах со своеобразными красными карточками, на которых написано Коррупция.

Так фаны протестуют против решения АПЛ лишить клуб 10 очков за финансовые нарушения.

Сообщается, что акции протеста будут продолжаться дальше в той или иной форме. Группа фанов собралась под офисом АПЛ в Лондоне, чтобы показать свою позицию.

Наставник «Эвертона» Шон Дайч после матча с МЮ заявил, что понимает, почему фаны протестуют, и попросил их и дальше поддерживать команду в сложное время.

Ливерпульцы после штрафа осталась с 4 очками в зоне вылета.