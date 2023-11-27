Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

«Команда мечты из трех футболистов, с которыми никогда не играл? Безусловно, это Месси и Роналду, а если выбирать кого-то в Премьер-лиге, то я выберу Кевина Де Брюйне. У него есть видение, я уверен, что он сможет найти меня мячом где угодно, поэтому я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Отличный игрок, вся команда «Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», – отметил Мохамед в интервью Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 мячей.