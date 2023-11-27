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  4. Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде
Англия
27 ноября 2023, 15:54 |
710
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Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде

Египтянин вспомнил Де Брюйне, выступающего за главного конкурента «Ливерпуля» в АПЛ

27 ноября 2023, 15:54 |
710
0
Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде
Eurosport. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах назвал троих футболистов, с которыми хотел бы сыграть в одной команде.

«Команда мечты из трех футболистов, с которыми никогда не играл? Безусловно, это Месси и Роналду, а если выбирать кого-то в Премьер-лиге, то я выберу Кевина Де Брюйне. У него есть видение, я уверен, что он сможет найти меня мячом где угодно, поэтому я бы назвал Месси, Роналду, а затем Кевина. Отличный игрок, вся команда «Сити» великолепна. Но я просто стараюсь играть в свою игру и не сосредотачиваться ни на ком другом», – отметил Мохамед в интервью Sky Sports.

Отметим, что в нынешнем сезоне Салах провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 18 матчей, в которых забил 12 мячей.

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Мохамед Салах Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Кевин де Брюйне Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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