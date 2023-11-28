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Англия
28 ноября 2023, 10:10 | Обновлено 28 ноября 2023, 10:11
629
1

Не Мудрика и Зинченко. Какие футболки Челси и Арсенала популярны у фанов

Прогнозируемые результаты у большинства клубов

28 ноября 2023, 10:10 | Обновлено 28 ноября 2023, 10:11
629
1
Не Мудрика и Зинченко. Какие футболки Челси и Арсенала популярны у фанов
Getty Images/Global Images Ukraine

Британские СМИ узнали информацию о самых продаваемых футболках игроков команд АПЛ. Без точных цифр продаж удалось узнать, чья экипировка самая популярная у болельщиков.

У «Челси» на первом месте по продажам футболка капитана Риса Джеймса, а у «Арсенала» – лидера команды Букайо Сака. У «Эвертона», за который выступает Виталий Миколенко, наиболее продаваемая футболка форварда Доминика Калверта-Льюина.

У других популярных команд АПЛ лидеры по продажам футболок прогнозируемые: Эрлинг Холанд у «Манчестер Сити», Маркус Рэшфорд у «Манчестер Юнайтед» и Мохамед Салах у «Ливерпуля».

Самая популярная у фанов футболка каждого клуба АПЛ

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Челси Михаил Мудрик Арсенал Лондон Александр Зинченко Эвертон Виталий Миколенко чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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Біллі Боб
Було б цікаво знати на якому місці футболки наших гравців
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