Не Мудрика и Зинченко. Какие футболки Челси и Арсенала популярны у фанов

Британские СМИ узнали информацию о самых продаваемых футболках игроков команд АПЛ. Без точных цифр продаж удалось узнать, чья экипировка самая популярная у болельщиков.

У «Челси» на первом месте по продажам футболка капитана Риса Джеймса, а у «Арсенала» – лидера команды Букайо Сака. У «Эвертона», за который выступает Виталий Миколенко, наиболее продаваемая футболка форварда Доминика Калверта-Льюина.

У других популярных команд АПЛ лидеры по продажам футболок прогнозируемые: Эрлинг Холанд у «Манчестер Сити», Маркус Рэшфорд у «Манчестер Юнайтед» и Мохамед Салах у «Ливерпуля».

Самая популярная у фанов футболка каждого клуба АПЛ