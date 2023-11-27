Андрей КИТЕЛА: «Собираемся дать бой Мидтьюлланду»

Как стало известно Sport.ua, сегодня после утренней тренировки футболисты «Руха» (U-19) отправились на ответный матч Юношеской лиги УЕФА с «Мидтьюлландом» из Дании, который состоится 29 ноября.

Капитан «Руха» Андрей Китела эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря львовян:

– Очень надеемся, что из крупного поражения в первом матч в Сталевой Воле были сделаны правильные выводы и сможем дать бой датчанам на их поле. Конечно, желательно забить быстрый гол, это бы добавило уверенности. Радует, что отправились в Хернинг в боевом составе, травмированных нет. Кроме меня еще сыграют Виталий Холод и Олег Федор, которым уже исполнилось 19 лет. Регламентом соревнований это разрешено.

В первом поединке второго раунда Юношеской лиги УЕФА «Рух» на нейтральном поле в Польше уступил «Мидтьюлланду» – 0:4.