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  4. Андрей КИТЕЛА: «Собираемся дать бой Мидтьюлланду»
Молодежные турниры
27 ноября 2023, 15:28 |
264
0

Андрей КИТЕЛА: «Собираемся дать бой Мидтьюлланду»

Капитан «Руха» – о предстоящей игре в Юношеской Лиге УЕФА

27 ноября 2023, 15:28 |
264
0
Андрей КИТЕЛА: «Собираемся дать бой Мидтьюлланду»
ФК Рух. Андрей Китела

Как стало известно Sport.ua, сегодня после утренней тренировки футболисты «Руха» (U-19) отправились на ответный матч Юношеской лиги УЕФА с «Мидтьюлландом» из Дании, который состоится 29 ноября.

Капитан «Руха» Андрей Китела эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря львовян:

– Очень надеемся, что из крупного поражения в первом матч в Сталевой Воле были сделаны правильные выводы и сможем дать бой датчанам на их поле. Конечно, желательно забить быстрый гол, это бы добавило уверенности. Радует, что отправились в Хернинг в боевом составе, травмированных нет. Кроме меня еще сыграют Виталий Холод и Олег Федор, которым уже исполнилось 19 лет. Регламентом соревнований это разрешено.

В первом поединке второго раунда Юношеской лиги УЕФА «Рух» на нейтральном поле в Польше уступил «Мидтьюлланду» – 0:4.

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Андрей Китела Мидтьюлланд Юношеская лига УЕФА Рух Львов Рух Львов U-19 Мидтьюлланд U-19 инсайд
Источник Sport.ua
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