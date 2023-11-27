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Англия
27 ноября 2023, 15:57 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:59
252
0

ВИДЕО. Эмоции Де Дзерби после победы над Ноттингем Форест

Экс-тренер «Шахтера» наслаждается работой в «Брайтоне»

27 ноября 2023, 15:57 | Обновлено 27 ноября 2023, 15:59
252
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ВИДЕО. Эмоции Де Дзерби после победы над Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Официальный Twitter-аккаунт «Брайтона» поделился интересным видео, на котором Роберто Де Дзерби эмоционально празднует победу в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:2).

Матч складывался очень тяжело для «чаек», ведь «лесники» открыли счет уже на 3-й минуте поединка. Затем еще в 1-м тайме «Брайтон» сумел выйти вперед, но потерял 2 игроков из-за травм. На 73-й минуте, уже при счете 3:1, команда Де Дзерби осталась в меньшинстве. Победу удалось удержать, но 1 гол все же пропустили.

ВИДЕО. Эмоции Де Дзерби после победы над Ноттингем Форест

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Роберто Де Дзерби Брайтон Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео эмоции
Источник ФК Брайтон
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