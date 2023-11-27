Официальный Twitter-аккаунт «Брайтона» поделился интересным видео, на котором Роберто Де Дзерби эмоционально празднует победу в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (3:2).

Матч складывался очень тяжело для «чаек», ведь «лесники» открыли счет уже на 3-й минуте поединка. Затем еще в 1-м тайме «Брайтон» сумел выйти вперед, но потерял 2 игроков из-за травм. На 73-й минуте, уже при счете 3:1, команда Де Дзерби осталась в меньшинстве. Победу удалось удержать, но 1 гол все же пропустили.

ВИДЕО. Эмоции Де Дзерби после победы над Ноттингем Форест