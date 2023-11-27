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  4. Анчелотти хочет оставить Кепу и отпустить Лунина. Реал пока думает
Испания
27 ноября 2023, 14:50 |
2405
5

Анчелотти хочет оставить Кепу и отпустить Лунина. Реал пока думает

У Лунина мало шансов остаться в команде

27 ноября 2023, 14:50 |
2405
5
Анчелотти хочет оставить Кепу и отпустить Лунина. Реал пока думает
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

По информации испанских СМИ, наставник Карло Анчелотти уже принял для себя решение по поводу второго номера «Реала» после Тибо Куртуа.

Тренер видит в этой роли только Кепу Аррисабалагу, поэтому просит клуб летом выкупить контракт испанца у «Челси» и отпустить Андрея Лунина, чей контракт истекает после нынешнего сезона.

Сообщается, что уверенная игра украинца не переубедит Анчелотти, который хочет видеть вторым номером именно Кепу.

В руководстве «Реала» пока не определились с тем, что делать дальше. Многое зависит от судьбы самого Анчелотти, чей договор завершается летом.

По информации СМИ, тренер может перебраться в сборную Бразилии, которая сейчас находится в кризисе, проиграв три подряд матча отбора ЧМ-2026.

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Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Карло Анчелотти
Источник Relevo
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Комментарии 5
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Fastovec
Походу в Анчелоті почалась дименція по воротніках.
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+5
India Life
В итоге Анчелотти и Лунин оба свялят с Реала
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+1
KIPR ALECS
кепа вынесет мозг сидя на лавке...он не такой терпила как лунин....Карло явно бомбу закладывает в микроклимат в команде, действуя по принципу после нас хоть потоп
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0
MrStepanovM .
я б сказав у Реала нема шансів залишити Луніна...
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0
naverland
Кепа решит вопрос легионеров. Так как он Испанец. Но и Реал тоже не знает захочет ли Анчелотти остаться. Так что много ещё разговоров будет. Но если правда что у Лунина новый агент то 100% свалит. Агенты такого класса любят деньги.
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0
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