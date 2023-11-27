Анчелотти хочет оставить Кепу и отпустить Лунина. Реал пока думает

По информации испанских СМИ, наставник Карло Анчелотти уже принял для себя решение по поводу второго номера «Реала» после Тибо Куртуа.

Тренер видит в этой роли только Кепу Аррисабалагу, поэтому просит клуб летом выкупить контракт испанца у «Челси» и отпустить Андрея Лунина, чей контракт истекает после нынешнего сезона.

Сообщается, что уверенная игра украинца не переубедит Анчелотти, который хочет видеть вторым номером именно Кепу.

В руководстве «Реала» пока не определились с тем, что делать дальше. Многое зависит от судьбы самого Анчелотти, чей договор завершается летом.

По информации СМИ, тренер может перебраться в сборную Бразилии, которая сейчас находится в кризисе, проиграв три подряд матча отбора ЧМ-2026.