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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Англия
27 ноября 2023, 12:39 |
880
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал ничью с «Ливерпулем»

27 ноября 2023, 12:39 |
880
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы не можем играть так, как играет Ливерпуль»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги:

«Мы были расстроены в раздевалке, но это была невероятно великолепная игра. Статистика или то, кто больше заслуживал победы, не имеет значения. Я доволен одним очком.

Я невероятно доволен тем, как мы сыграли, потому что «Ливерпуль» – невероятная команда. Мы допустили лишь два момента против этой команды. Удар головой в первом тайме и гол.

После 8 лет было очень приятно сыграть таким образом. Я очень горжусь своей командой. Мы не можем играть так, как играет «Ливерпуль». У нас нет игроков, которые бы так играли. Я иногда смотрю матчи «Ливерпуля», потому что мне нравится наблюдать за ними.

Мы были невероятными во всех отношениях. Мы не собирались выигрывать или проигрывать Премьер-лигу сегодня, мы просто должны были быть самими собой».

Из-за потерянных очков в этом матче «Манчестер Сити» опустился на 2-ю строчку АПЛ. В активе «горожан» 29 очков в 13 турах чемпионата.

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Источник ФК Манчестер Сити
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