Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
Айла Томлянович поднялась почти на три сотни позиций
На прошлой неделе женщины сыграли грунтовый турнир WTA 125 в Флорианополисе, также продолжали проводиться турниры ITF.
На соревнованиях в Бразилии победила австралийка Айла Томлянович, которая в этом сезоне не играла до US Open из-за травмы колена. Благодаря этой победе она поднялась в третью сотню, так как раньше потеряла практически все свои очки.
В топ-40 обошлось без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Четыре лучшие украинские теннисистки остались на своих местах. Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Вероника Подрез чуть улучшили свое положение. Даяна Ясремская, Катерина Байндл, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева немного потеряли.
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге изменения у украинок тоже были. Сестры Колб традиционно добавили, Калинина и Стародубцева совсем немного опустились.
Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA
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