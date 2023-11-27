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  4. Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
WTA
27 ноября 2023, 07:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 08:05
219
0

Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150

Айла Томлянович поднялась почти на три сотни позиций

27 ноября 2023, 07:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 08:05
219
0
Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150
Twitter. Юлия Стародубцева

На прошлой неделе женщины сыграли грунтовый турнир WTA 125 в Флорианополисе, также продолжали проводиться турниры ITF.

На соревнованиях в Бразилии победила австралийка Айла Томлянович, которая в этом сезоне не играла до US Open из-за травмы колена. Благодаря этой победе она поднялась в третью сотню, так как раньше потеряла практически все свои очки.

В топ-40 обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре лучшие украинские теннисистки остались на своих местах. Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Вероника Подрез чуть улучшили свое положение. Даяна Ясремская, Катерина Байндл, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева немного потеряли.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге изменения у украинок тоже были. Сестры Колб традиционно добавили, Калинина и Стародубцева совсем немного опустились.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA

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Айла Томлянович Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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