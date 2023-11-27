Рейтинг WTA. Стародубцева вплотную приблизилась к топ-150

На прошлой неделе женщины сыграли грунтовый турнир WTA 125 в Флорианополисе, также продолжали проводиться турниры ITF.

На соревнованиях в Бразилии победила австралийка Айла Томлянович, которая в этом сезоне не играла до US Open из-за травмы колена. Благодаря этой победе она поднялась в третью сотню, так как раньше потеряла практически все свои очки.

В топ-40 обошлось без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Четыре лучшие украинские теннисистки остались на своих местах. Дарья Снигур, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова и Вероника Подрез чуть улучшили свое положение. Даяна Ясремская, Катерина Байндл, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева немного потеряли.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге изменения у украинок тоже были. Сестры Колб традиционно добавили, Калинина и Стародубцева совсем немного опустились.

Украинки в топ-300 парного рейтинга WTA