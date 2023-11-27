Украинский хавбек испанской Жироны Виктор Цыганков получил специальную карточку в режиме Ultimate Team футбольного симулятора EA Sports FC 24.

Карточка Thunderstruck дает +1 к рейтингу в случае победы Жироны в одном из следующих четырех матчей чемпионата и +1 к рейтингу в случае победы в трех из четырех матчей.

В этом сезоне Цыганков провел 12 матчей (11 в чемпионате Испании и 1 в Кубке), в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Следующий матч Жирона проведет в понедельник, 27 ноября, против Атлетика Бильбао.

Виктор Цыганков получил карту Thunderstruck в EA Sports FC 24