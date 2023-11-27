Другие новости27 ноября 2023, 00:43 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября
Важные события во всех видах спорта
27 ноября 2023, 00:43 |
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В понедельник, 27 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Днепр-1 – Черноморец
22:00 Фулхэм – Вулверхэмптон
22:00 Жирона – Атлетик
20:00 Аль-Наср – Персеполис
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