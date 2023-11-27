ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 ноября

В понедельник, 27 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Днепр-1 – Черноморец

1.71 – 3.65 – 5.30

22:00 Фулхэм – Вулверхэмптон

2.42 – 3.50 – 3.17

22:00 Жирона – Атлетик

2.37 – 3.74 – 3.08

20:00 Аль-Наср – Персеполис

1.31 – 5.70 – 9.95