Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) выступит на турнире WTA 125 в Андорре, который проводится на крытых хардовых кортах.

Украинка получила четвертый номер посева и в матче первого раунда встретится с «нейтральной» теннисисткой Екатериной Макаровой (№168 WTA). Это будет первая встреча спортсменок.

С момента игры две недели назад за сборную Ястремская на корт не выходила.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет $115,000.