WTA26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:00
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Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Андорре
Даяна выйдет на корт против «нейтральной» теннисистки
26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:00
64
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) выступит на турнире WTA 125 в Андорре, который проводится на крытых хардовых кортах.
Украинка получила четвертый номер посева и в матче первого раунда встретится с «нейтральной» теннисисткой Екатериной Макаровой (№168 WTA). Это будет первая встреча спортсменок.
С момента игры две недели назад за сборную Ястремская на корт не выходила.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет $115,000.
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