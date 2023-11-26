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WTA
26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:00
64
0

Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Андорре

Даяна выйдет на корт против «нейтральной» теннисистки

26 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 27 ноября 2023, 00:00
64
0
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Андорре
ФТУ. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№105 WTA) выступит на турнире WTA 125 в Андорре, который проводится на крытых хардовых кортах.

Украинка получила четвертый номер посева и в матче первого раунда встретится с «нейтральной» теннисисткой Екатериной Макаровой (№168 WTA). Это будет первая встреча спортсменок.

С момента игры две недели назад за сборную Ястремская на корт не выходила.

Отметим, что призовой фонд турнира составляет $115,000.

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Даяна Ястремская Екатерина Макарова (Владимировна) WTA Андорра
Источник Sport.ua
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