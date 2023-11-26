Малиновский двумя словами прокомментировал свой гол и мяч Коваленко

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал в соцсети Twitter на новость о двух голах украинцев в 13-м туре Серии А.

26 ноября Малиновский отличился голом в матче «Дженоа» против «Фрозиноне» (1:2).

Украинский хавбек« Эмполи» Виктор Коваленко отправил мяч в ворота «Сассуоло» (3:4), однако взятие ворот затем официально переписали на автогол защитника «Сассуоло» Матиаса Виньи.

Малиновский в реплике на новость о двух голах украинцев лаконично написал два слова: «Продолжение следует».