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Италия
26 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 23:12
377
1

Малиновский двумя словами прокомментировал свой гол и мяч Коваленко

Взятие ворот от Виктора Коваленко затем переписали на автогол защитника

26 ноября 2023, 22:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 23:12
377
1
Малиновский двумя словами прокомментировал свой гол и мяч Коваленко
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал в соцсети Twitter на новость о двух голах украинцев в 13-м туре Серии А.

26 ноября Малиновский отличился голом в матче «Дженоа» против «Фрозиноне» (1:2).

Украинский хавбек« Эмполи» Виктор Коваленко отправил мяч в ворота «Сассуоло» (3:4), однако взятие ворот затем официально переписали на автогол защитника «Сассуоло» Матиаса Виньи.

Малиновский в реплике на новость о двух голах украинцев лаконично написал два слова: «Продолжение следует».

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Серия A Дженоа Эмполи чемпионат Италии по футболу Виктор Коваленко Сассуоло Руслан Малиновский Фрозиноне автогол
Источник Twitter
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