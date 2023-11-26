Малиновский двумя словами прокомментировал свой гол и мяч Коваленко
Взятие ворот от Виктора Коваленко затем переписали на автогол защитника
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский отреагировал в соцсети Twitter на новость о двух голах украинцев в 13-м туре Серии А.
26 ноября Малиновский отличился голом в матче «Дженоа» против «Фрозиноне» (1:2).
Украинский хавбек« Эмполи» Виктор Коваленко отправил мяч в ворота «Сассуоло» (3:4), однако взятие ворот затем официально переписали на автогол защитника «Сассуоло» Матиаса Виньи.
Малиновский в реплике на новость о двух голах украинцев лаконично написал два слова: «Продолжение следует».
Далі буде.. https://t.co/d8azBYWvp0— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) November 26, 2023
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