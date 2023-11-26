26 футболистов Шахтера включены в заявку на матч с Антверпеном в ЛЧ
Поединок пройдет 28 ноября в Гамбурге
Тренерский штаб «Шахтера» во главе с Марино Пушичем определился со списком игроков, на кого будет рассчитывать в предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Антверпена», который пройдет 28 ноября (начало – в 19:45 по киевскому времени) в немецком Гамбурге.
В нем 26 футблистов, среди них – трое вратарей.
Голкиперы: Рудько, Ризнык, Твардовский.
Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Матвиенко, Педринью, Мироши, Козык, Ракицкий.
Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналду, Криськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.
Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.
Напомним, что «Шахтер» с шестью очками в активе занимает третье место в группе, уступая «Барселона» и «Порту» три балла, а «Антверпен» располагается на последнем месте, не набрав ни одного очка.
⚒ Список гравців «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів ⭐️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 26, 2023
🔜 Гра з «Антверпеном» відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 19:45 (18:45 CET).
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