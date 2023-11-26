Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Голы, как у Гарначо, заставляют толпу замолчать»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после выездной разгромной победы над «Эвертоном» (3:0).

«Против «Эвертона» всегда тяжело играть. У них действительно сильная команда – с хорошими игроками, владеющими мячом, но я думаю, что мы моментами переигрывали их. Нам нужно было играть так, как в первые 20 минут матча.

Гарначо забил классный гол. Я возлагаю на этого парня большие надежды. У него большое будущее, и мы многого от него ожидаем. Я всегда буду позади него и просить большего, но сейчас был просто потрясающий гол. Такие голы заставляют толпу замолчать. Фанаты «Эвертона», конечно, не обрадуются этому, но и им наверняка приятно видеть что-то подобное. И я очень рад, что этот парень играет за мою команду.

Поскольку Маркусу нужно было немного больше уверенности, ему необходимо было забить. Он превосходный пенальтист, я был уверен, что он сможет забить этот пенальти, и Маркус выполнил удар идеально.

Я думаю, очевидно, что нападающим и вингерам необходимо забивать голы, это часть их игры. Маркуса невозможно было остановить, он мог победить любого. В прошлом сезоне он был потрясающим, поэтому ожидания были выше, и речь идет только о том, чтобы вернуть ему чувство гола».