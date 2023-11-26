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  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Голы, как у Гарначо, заставляют толпу замолчать»
Англия
26 ноября 2023, 22:28 |
307
2

Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Голы, как у Гарначо, заставляют толпу замолчать»

Полузащитник «красных дьяволов» – о разгроме «Эвертона» (3:0)

26 ноября 2023, 22:28 |
307
2
Бруну ФЕРНАНДЕШ: «Голы, как у Гарначо, заставляют толпу замолчать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после выездной разгромной победы над «Эвертоном» (3:0).

«Против «Эвертона» всегда тяжело играть. У них действительно сильная команда – с хорошими игроками, владеющими мячом, но я думаю, что мы моментами переигрывали их. Нам нужно было играть так, как в первые 20 минут матча.

Гарначо забил классный гол. Я возлагаю на этого парня большие надежды. У него большое будущее, и мы многого от него ожидаем. Я всегда буду позади него и просить большего, но сейчас был просто потрясающий гол. Такие голы заставляют толпу замолчать. Фанаты «Эвертона», конечно, не обрадуются этому, но и им наверняка приятно видеть что-то подобное. И я очень рад, что этот парень играет за мою команду.

Поскольку Маркусу нужно было немного больше уверенности, ему необходимо было забить. Он превосходный пенальтист, я был уверен, что он сможет забить этот пенальти, и Маркус выполнил удар идеально.

Я думаю, очевидно, что нападающим и вингерам необходимо забивать голы, это часть их игры. Маркуса невозможно было остановить, он мог победить любого. В прошлом сезоне он был потрясающим, поэтому ожидания были выше, и речь идет только о том, чтобы вернуть ему чувство гола».

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Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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ALKOSruLKA
занадто багато "Я" в оцінці чужого голу...
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0
AndiM
А те як ведеш себе ти на полі, змушує стадіон плювати в твою команду. Самий гнилий гравець апл, який підмовив гравців вижити Роналду з команди . 
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0
turist86
Найкращий гол 2023 року
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0
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