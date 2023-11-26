Шон ДАЙЧ: «Красавец-гол в начале матча поставил нас в тупик»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч прокомментировал домашний разгром от «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Соперник фактически начал матч с красавца-гола, который поставил нас в тупик. В целом мы хорошо играли в первом тайме и имели хорошие моменты, поэтому я был доволен игрой в перерыве.

Но затем сразу же «МЮ» получил право на пенальти. Я сочувствую нашим болельщикам, рефери смотрит на экран, а мы уже знаем результат. Современная игра такова, что раз арбитр смотрит экран – это пенальти. И мы видим это постоянно, это то, во что превратилась игра сейчас.

У «МЮ» хорошая команда, они внимательны и находят важные моменты с помощью ключевых передач. Но и наша игра большую часть времени также была хорошей. Мы пытаемся разнообразить нашу игру, но нужно забивать голы. Сегодня у нас снова было огромное количество моментов, и нам надо научиться реализовывать их. Иногда в этом и может быть разница, так что мои подопечные усердно работают над данным компонентом.

Что касается вычета с нас 10 очков, то я очень переживал последние дни. Большинство людей думают, насколько это несправедливо, включая наших болельщиков, меня, весь наш клуб. Мы должны выступать и побеждать в каждом матче. Также мы должны проявлять характер, это жизненно важное качество, и мы должны быть едины, чтобы справиться с тем, что произошло».