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Чемпионат Украины
Днепр-1
27.11.2023 17:00 - : -
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 20:32 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:40
432
0

Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 17:00 поединок 15-го тура Украинской Премьер-Лиги

26 ноября 2023, 20:32 | Обновлено 26 ноября 2023, 20:40
432
0
Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ.

В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Днепр» занимает второе место с 30 очками, а «Черноморец» идет девятым с 19 баллами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и Youtube-канале FootballHub.

Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица

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Днепр-1 Черноморец Одесса Днепр-1 - Черноморец смотреть онлайн чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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