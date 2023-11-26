В понедельник, 27 ноября, состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Днепр-1» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 14 сыгранных туров в чемпионате Украины по футболу «Днепр» занимает второе место с 30 очками, а «Черноморец» идет девятым с 19 баллами.

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале 2+2 и Youtube-канале FootballHub.

Днепр-1 – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица