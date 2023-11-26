Ницца снова не пропустила и установила рекорд Лиги 1
У «орлят» – самая непробиваемая команда среди топ-10 лиг Европы
«Ницца» продолжает удивлять в нынешнем сезоне французской Лиги 1.
Одержав минимальную победу над «Тулузой» (1:0) в рамках 13-го тура Лиги 1, «Ницца» установила уникальное для чемпионата Франции достижение. Команда, которой руководит 34-летний итальянец Франческо Фариоли (назначенный летом 2023-го перед стартом нынешнего сезона), еще ни разу со старта сезона не проигрывала в счете, став первым в истории клубом высшего дивизиона Франции, кому удавалось это по итогам 13 первых туров.
Также «Ницца» на данный момент является самой непробиваемой командой среди клубов топ-10 лиг Европы. Как сообщает Opta Sports, у «орлят» всего четыре пропущенных мяча, а на втором месте в этом списке располагается голландский ПСВ с пятью пропущенными мячами.
Добавим, что «Ницца» занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место, уступая одно очко лидирующему ПСЖ.
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