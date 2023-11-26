Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ницца снова не пропустила и установила рекорд Лиги 1
Франция
26 ноября 2023, 19:12 |
613
0

Ницца снова не пропустила и установила рекорд Лиги 1

У «орлят» – самая непробиваемая команда среди топ-10 лиг Европы

26 ноября 2023, 19:12 |
613
0
Ницца снова не пропустила и установила рекорд Лиги 1
Equipe. ФК Ницца

«Ницца» продолжает удивлять в нынешнем сезоне французской Лиги 1.

Одержав минимальную победу над «Тулузой» (1:0) в рамках 13-го тура Лиги 1, «Ницца» установила уникальное для чемпионата Франции достижение. Команда, которой руководит 34-летний итальянец Франческо Фариоли (назначенный летом 2023-го перед стартом нынешнего сезона), еще ни разу со старта сезона не проигрывала в счете, став первым в истории клубом высшего дивизиона Франции, кому удавалось это по итогам 13 первых туров.

Также «Ницца» на данный момент является самой непробиваемой командой среди клубов топ-10 лиг Европы. Как сообщает Opta Sports, у «орлят» всего четыре пропущенных мяча, а на втором месте в этом списке располагается голландский ПСВ с пятью пропущенными мячами.

Добавим, что «Ницца» занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место, уступая одно очко лидирующему ПСЖ.

По теме:
Партнер Забарного по Борнмуту забил во всех пяти топ-чемпионатах Европы
ВИДЕО. Марсель не сумел обыграть Страсбург, Соболь вышел на 10 минут
ПСЖ – Монако – 5:2. Гол Мбаппе, ошибка Доннаруммы. Видео голов и обзор
Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Тулуза Франческо Фариоли
Источник Opta
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
Футбол | 26 ноября 2023, 17:54 4
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд
ВИДЕО. Он сделал это снова! Коваленко забил во втором матче подряд

Украинский хавбек сравнял счет во встрече с «Сассуоло», но это не помогло

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25 ноября 2023, 21:27 40
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
Футбол | 25.11.2023, 20:10
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Футбол | 25.11.2023, 21:55
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Футбол | 26.11.2023, 16:51
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 6
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
Тренер Джойса – о бое Усика с Фьюри: «Он на спаде, это однозначно»
25.11.2023, 12:04 1
Бокс
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
25.11.2023, 14:45 3
Зимние виды
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
26.11.2023, 08:52 8
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем