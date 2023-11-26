«Шахтер не поделился»: президент Вереса обвинил горняков в жадности

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о данном донецким «Шахтером» обещании поделиться деньгами с клубами Премьер-лиги из премиальных, полученных за выступление в еврокубках, но так и не сдержавшим слово.

«Команды из еврокубков не поделились премиальными. Никто. А действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал «Шахтер» и декларировал. Денег мы не получили, отчета тоже. Как для «Шахтера» это немного странно, потому что, например, телеканалы «Футбол» во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что «Шахтер», если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет задать вопрос на следующей встрече. Ну, дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где она сейчас – не знаю», – сказал Надеин в эфире VERES TV.