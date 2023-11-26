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  4. «Шахтер не поделился»: президент Вереса обвинил горняков в жадности
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:50
1055
3

«Шахтер не поделился»: президент Вереса обвинил горняков в жадности

Иван Надеин надеется, что донецкий клуб одумается и сдержит данное обещание

26 ноября 2023, 18:19 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:50
1055
3
«Шахтер не поделился»: президент Вереса обвинил горняков в жадности
НК Верес. Иван Надеин

Президент ровенского «Вереса» Иван Надеин рассказал о данном донецким «Шахтером» обещании поделиться деньгами с клубами Премьер-лиги из премиальных, полученных за выступление в еврокубках, но так и не сдержавшим слово.

«Команды из еврокубков не поделились премиальными. Никто. А действительно обещали. Но, я так понимаю, больше обещал «Шахтер» и декларировал. Денег мы не получили, отчета тоже. Как для «Шахтера» это немного странно, потому что, например, телеканалы «Футбол» во время войны до копейки выполнили свои обязательства.

Поэтому я почему-то надеюсь, что «Шахтер», если дал слово, то его сдержит. В футболе по-другому нельзя. Наверное, можно будет задать вопрос на следующей встрече. Ну, дайте тогда отчет. Такая позиция была. Где она сейчас – не знаю», – сказал Надеин в эфире VERES TV.

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Иван Надеин Верес Ровно Шахтер Донецк еврокубки по футболу
Источник ФК Верес
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Комментарии 3
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avk2307
Ахметов обещал отстроить два заваленных в тупую его менеджерами здания на Андреевском лично киевлянам, в Ровно обещал поделиться чем то, но по факту обещать и сделать это не про него
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0
Sergey RockStar
Интересно) Как то упустил подобную новость. Наверное, когда уже осенняя часть закочниться, и будет известна сума премиальных, то тогда и поделятся. А если нет - значит пи***лы.
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