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  4. ЯРМОЛЮК: «Тренер просил меня играть, как умею, и показать лучшую версию»
Англия
26 ноября 2023, 18:06 |
564
2

ЯРМОЛЮК: «Тренер просил меня играть, как умею, и показать лучшую версию»

Украинский полузащитник – о дебютном выходе в основном составе «Брентфорда»

26 ноября 2023, 18:06 |
564
2
ЯРМОЛЮК: «Тренер просил меня играть, как умею, и показать лучшую версию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк против Александра Зинченко

19-летний украинский атакующий полузащитник Егор Ярмолюк высказался о дебютном выходе в основном составе «Брентфорда», который выпал на поединок английской Премьер-лиги против «Арсенала» (0:1) с другим нашим соотечественником Александром Зинченко в составе.

«Невероятные эмоции. Но хотели взять очки в игре с «Арсеналом». Мы хотели играть больше от обороны и попытаться забить в контратаках.

О том, что выйду в основе, узнал накануне перед тренировкой. Томас Франк сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить. Тренер просто попросил меня играть, как я умею, и показать свою лучшую версию. Партнеры меня очень поддерживают.

Я наслаждался временем в команде Б, но я много работал, чтобы попасть в основную команду. Тренер команды Б помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Он невероятный коуч, до сих пор меня поддерживает», – приводит слова Ярмолюка пресс-служба «Брентфорда».

Отметим, что украинец в общем провел за первую команду «Брентфорда» семь матчей во всех турнирах, голами пока не отличался.

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Егор Ярмолюк Александр Зинченко Брентфорд Брентфорд - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Брентфорд
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Vitason
Хороший парень,за молодёжку неплохо сыграл!
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