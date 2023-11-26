ЯРМОЛЮК: «Тренер просил меня играть, как умею, и показать лучшую версию»

19-летний украинский атакующий полузащитник Егор Ярмолюк высказался о дебютном выходе в основном составе «Брентфорда», который выпал на поединок английской Премьер-лиги против «Арсенала» (0:1) с другим нашим соотечественником Александром Зинченко в составе.

«Невероятные эмоции. Но хотели взять очки в игре с «Арсеналом». Мы хотели играть больше от обороны и попытаться забить в контратаках.

О том, что выйду в основе, узнал накануне перед тренировкой. Томас Франк сказал мне об этом. Я был немного удивлен и, конечно, немного взволнован. Не мог в это поверить. Тренер просто попросил меня играть, как я умею, и показать свою лучшую версию. Партнеры меня очень поддерживают.

Я наслаждался временем в команде Б, но я много работал, чтобы попасть в основную команду. Тренер команды Б помогал мне. Я действительно ценю эту поддержку. Он невероятный коуч, до сих пор меня поддерживает», – приводит слова Ярмолюка пресс-служба «Брентфорда».

Отметим, что украинец в общем провел за первую команду «Брентфорда» семь матчей во всех турнирах, голами пока не отличался.