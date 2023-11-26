Стало известно, какая из команд ПФЛ первой выйдет из отпуска

«Дружба» из Киевской области выиграла первые пять матчей во Второй лиге и лидировала в чемпионате, но будет зимовать на третьем месте.

Набрав в 15 матчах 35 очков, «Дружба» из Мировки по итогам летне-осенней части сезона показала третий результат во Второй лиге. Лучше выступили только «Звягель» и другой дебютант профессионального футбола – ЮКСА.

Как выяснил Sport.ua, отпуск у команды Дмитрия Чирикала будет коротким, а изменений в составе пока не предвидится.

«Дружба» будет отдыхать ориентировочно до 18 декабря. Планы на подготовительный цикл будут обнародованы позже - с учетом ситуации в стране и программы зимних турниров. О кадровых изменениях в команде пока речь не идет», - сообщили нашему изданию в пристоличном клубе.

Добавим, что лучшим бомбардиром «Дружбы» в нынешнем сезоне является известный по выступлениям за «Черкасский Днепр», «Кремень» и ЛНЗ Андрей Сторчоус, на счету которого 5 голов, а лучшим ассистентом с таким же количеством результативных передач - Максим Куба («Нива» В, «Звягель»).

Игровую программу 2023 года во Второй лиге должен закрыть перенесенный матч «Скала 1911» - «Рух-2». Поединок 17-го тура состоится в понедельник, 27 ноября.

Базовой датой первого весеннего тура является 23 марта.