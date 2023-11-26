САБО: «Заря может вылететь из УПЛ, если не назначит нормального тренера»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал тренерскую ситуацию в луганской «Заре».

– Зачем «Заря» устроила чехарду с тренерами: непонятное назначение Лалатовича, увольнение Кривенцова?

– Цирк! Во многих командах есть такое, что руководят не специалисты, а люди, приближенные к владельцу клуба. Думаю, «Заря» в этом плане не является исключением. Если «Заря» хочет выбраться из кризиса, то командой надо заняться очень серьезно.

Во-первых, нужно назначить тренера с хорошим опытом работы. Такое ощущение, что в «Заре» просто расставляют игроков по позициям, и все. А ведь их надо учить, работать над ошибками, все показывать на макете! Видимо, такого в «Заре» никто сейчас не делает. Команда просто развалена.

– То есть выход для «Зари» один – найти хорошего тренера?

– Это единственный выход! Но сразу ничего не делается. Сначала нужно найти тренера, зимой подкупить футболистов и рассчитывать уже на новый сезон.

– И.о. главного тренера «Зари» исполняет Юрий Коваль. Что скажете о нем?

– Разве это тренер? Я никогда не унижаю тренеров, но Коваль уже 100 лет не работал. К тому же, мы все помним, каким он был тренером. Обидно, что такую команду с историей, как «Заря», развалили.

– Если тренера не поменяют, есть ли вероятность того, что «Заря» вылетит из УПЛ?

– Там же и «Минай» еще есть со своими проблемами. Я еще в начале Шарану говорил: «Куда ты идешь? Там нет футболистов». Любенович не спасет «Минай», они точно вылетят. Что касается «Зари», то время еще есть. Но если они не назначат нормального тренера, то могут также вылететь. То, что сейчас происходит в «Заре» – это не серьезно.

– Кого Вы видите новым главным тренером «Зари»?

– Раньше я всем советовал Максимова. Юра у меня играл в «Динамо», у него есть характер, он понимает футбол и дисциплинирован. В «Днепре-1» Максимов показывает хороший уровень и результат.

Думаю, «Заре» стоит обратить внимание на Диму Михайленко. Я его тоже очень хорошо знаю и могу сказать, что он понимает и чувствует игру. Михайленко неплохо работал в «Днепре-1» и знает наш чемпионат.

Раньше полузащитники «Днепра-1» после потери мяча останавливались, а при Максиме бегут назад, играют в отборах, подкатах. Совсем другая команда! Глаза радуются. Вот что значит тренер! Михайленко такой же, как Максимов, он умник в футболе.

Сейчас с 10 очками в 12 турах «Заря» занимает 15-е место в УПЛ.