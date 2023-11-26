Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Украины U-19: «Команда выступила ровно»
Молодежные турниры
26 ноября 2023, 16:15 |
269
0

Тренер Украины U-19: «Команда выступила ровно»

Олег Кузнецов подытожил результаты 1-го раунда отбора к Евро-2024

26 ноября 2023, 16:15 |
269
0
Тренер Украины U-19: «Команда выступила ровно»
УАФ. Олег Кузнецов

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов подытожил результаты 1-го раунда отбора к Евро-2024.

– Олег Владимирович, ваши слова о том, что в нашей группе нет фаворита, подтвердились. Сложно было?

– Как видно по результату, всем было непросто. У Мальты, Косова и Словакии были футболисты достаточно высокого уровня. Мы предполагали, что все будут терять очки, но кто-то больше, кто-то – меньше. В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд.

– После победы над Мальтой было непонятное поражение от Косова. С чем это связано?

– Бывают такие дни, матчи, когда ничего не получается. Моменты создавались, но не реализовывались, а соперник имел несколько контратак, и наши индивидуальные ошибки в обороне привели к пропущенным мячам.

– Был ли разбор полетов после такого провала?

– В принципе, нет. Все было по плану: проанализировали, указали на ошибки. Да, говорили о сложном положении, но все, как и раньше, оставалось в наших руках, поэтому никто пеплом голову не посыпал ...

– И в последнем поединке сборная Украины не заметила Словакию.

– Просто в первом тайме мы хорошо использовали два стандартных положения, забили еще один гол. А после перерыва соперник открылся, и мы могли забить еще столько же, но ограничились одним мячом. В этой игре я не имел претензий к подопечным по реализации голевых моментов.

– Кого бы вы отметили по итогам турнира?

– Были ошибки, но в целом команда выступила ровно. А что касается новых футболистов, то они не разочаровали. Я доволен их игрой и отношением к делу.

Юношеская сборная Украины заняла 1-е место в своей квалификационной группе, набрав 6 очков в 3 матчах. Этим команда Олега Кузнецова гарантировала себе участие в элит-раунде отбора.

По теме:
Мальтийские качели. Как сборная Украины сделала шаг к Евро U-19
Украина U-19 с первого места в группе пробилась в элит-раунд отбора ЧЕ-2024
Разгром и выход во 2-й этап. Украина U-19 переиграла Словакию U-19
Олег Кузнецов чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 сборная Мальты по футболу U-19 сборная Словакии по футболу U-19 сборная Косова по футболу U-19
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25 ноября 2023, 21:27 40
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
Футбол | 25 ноября 2023, 20:10 0
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17
ВИДЕО. Как сыграл Узбекистан? Определена вторая пара полуфиналистов ЧМ U-17

Франция и Мали разыграют путевку в финальный матч чемпионата мира 2023

Йожеф САБО: «Зачем Заря вообще выходила в еврокубки? Это просто стыд!»
Футбол | 26.11.2023, 15:07
Йожеф САБО: «Зачем Заря вообще выходила в еврокубки? Это просто стыд!»
Йожеф САБО: «Зачем Заря вообще выходила в еврокубки? Это просто стыд!»
Тренерам клубов УПЛ и Первой лиги предстоит продлить лицензии
Футбол | 26.11.2023, 14:51
Тренерам клубов УПЛ и Первой лиги предстоит продлить лицензии
Тренерам клубов УПЛ и Первой лиги предстоит продлить лицензии
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Футбол | 25.11.2023, 23:31
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
«Фантастически стабильный игрок». Зинченко – 4-й лучший левый защитник мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
Таблица ЛК в группе В. Заря – третья, есть ли шансы на выход в плей-офф?
25.11.2023, 19:50 4
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 4
Бокс
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
Легендарный Рой Джонс дал прогноз на бой Усик – Фьюри
24.11.2023, 16:08 4
Бокс
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем