Тренер Украины U-19: «Команда выступила ровно»

Главный тренер сборной Украины U-19 Олег Кузнецов подытожил результаты 1-го раунда отбора к Евро-2024.

– Олег Владимирович, ваши слова о том, что в нашей группе нет фаворита, подтвердились. Сложно было?

– Как видно по результату, всем было непросто. У Мальты, Косова и Словакии были футболисты достаточно высокого уровня. Мы предполагали, что все будут терять очки, но кто-то больше, кто-то – меньше. В нашей квалификационной группе был приличный уровень команд.

– После победы над Мальтой было непонятное поражение от Косова. С чем это связано?

– Бывают такие дни, матчи, когда ничего не получается. Моменты создавались, но не реализовывались, а соперник имел несколько контратак, и наши индивидуальные ошибки в обороне привели к пропущенным мячам.

– Был ли разбор полетов после такого провала?

– В принципе, нет. Все было по плану: проанализировали, указали на ошибки. Да, говорили о сложном положении, но все, как и раньше, оставалось в наших руках, поэтому никто пеплом голову не посыпал ...

– И в последнем поединке сборная Украины не заметила Словакию.

– Просто в первом тайме мы хорошо использовали два стандартных положения, забили еще один гол. А после перерыва соперник открылся, и мы могли забить еще столько же, но ограничились одним мячом. В этой игре я не имел претензий к подопечным по реализации голевых моментов.

– Кого бы вы отметили по итогам турнира?

– Были ошибки, но в целом команда выступила ровно. А что касается новых футболистов, то они не разочаровали. Я доволен их игрой и отношением к делу.

Юношеская сборная Украины заняла 1-е место в своей квалификационной группе, набрав 6 очков в 3 матчах. Этим команда Олега Кузнецова гарантировала себе участие в элит-раунде отбора.