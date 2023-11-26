Тренерам клубов УПЛ и Первой лиги предстоит продлить лицензии

Как стало известно Sport.ua, ряд тренеров команд Украинской Премьер-лиги и Первой лиги в ближайшее время соберется в Центре лицензирования УАФ с целью продления лицензий УЕФА.

В Киев, в частности, отправятся обладатели лицензий ПРО-диплом УЕФА Роман Григорчук («Черноморец»), Андрей Анищенко («Металлист»), Анатолий Бессмертный («Виктория»), Владимир Цыткин («Хуст»).

Для продления лицензий категории А в столице,среди прочих, должны собраться Ярослав Вишняк («Колос»), Валерий Иващенко («Оболонь»), Виталий Костышин («Подолье»), Олег Красноперов («Мариуполь»), Андрей Мельничук («Буковина»), Владимир Микитин («Металлург»), Алексей Городов («Прикарпатье»).

Добавим, что на этой неделе лицензии ПРО-диплом УЕФА в Киеве благополучно продлили такие специалисты, как Александр Бабич, Валерий Городов, Александр Грицай, Юрий Гура, Андрей Демченко, Олег Дулуб, Руслан Костышин, Сергей Лавриненко, Владимир Мазяр, Остап Маркевич, Милан Обрадович, Андрей Полунин, Олег Ратий, Дарио Срна, Игорь Столовицкий, Вячеслав Шевчук, Александр Шовковский.

Согласно требованиям УЕФА, тренерскую лицензию необходимо продлевать каждые три года.