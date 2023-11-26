Серия А. Малиновский – в основе Дженоа, Коваленко – в запасе Эмполи
Команды украинцев играют сегодня
Сегодня, 26 ноября в 16:00 по Киеву начнутся два матча в Серии А с участием клубов украинских легионеров: «Эмполи» Виктора Коваленко примет «Сассуоло», «Дженоа» Руслана Малиновского на выезде сыграет с «Фрозиноне».
Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч, Коваленко остался в запасе «Эмполи», несмотря на победный гол в ворота «Наполи» в предыдущем туре.
Состав «Эмполи»: Бериша, Какаче, Луперто, Исмаили, Берешиньски, Малех, Раноккья, Фаццини, Канчельери, Капуто, Камбьяги
Состав «Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Хапс, Строотман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Пушкаш, Малиновский
⤵️ STARTING XI #FrosinoneGenoa pic.twitter.com/ckAwacwJxF— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 26, 2023
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