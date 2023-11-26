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Италия
26 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:16
69
0

Серия А. Малиновский – в основе Дженоа, Коваленко – в запасе Эмполи

Команды украинцев играют сегодня

26 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 15:16
69
0
Серия А. Малиновский – в основе Дженоа, Коваленко – в запасе Эмполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Сегодня, 26 ноября в 16:00 по Киеву начнутся два матча в Серии А с участием клубов украинских легионеров: «Эмполи» Виктора Коваленко примет «Сассуоло», «Дженоа» Руслана Малиновского на выезде сыграет с «Фрозиноне».

Малиновский выйдет в основе «Дженоа» на матч, Коваленко остался в запасе «Эмполи», несмотря на победный гол в ворота «Наполи» в предыдущем туре.

Состав «Эмполи»: Бериша, Какаче, Луперто, Исмаили, Берешиньски, Малех, Раноккья, Фаццини, Канчельери, Капуто, Камбьяги

Состав «Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Хапс, Строотман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Пушкаш, Малиновский

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Источник Sport.ua
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