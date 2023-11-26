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  4. Падерборн расторг контракт с экс-форвардом сборной Германии из-за травм
Германия
26 ноября 2023, 14:48 |
604
0

Падерборн расторг контракт с экс-форвардом сборной Германии из-за травм

Макс Крузе оказался в статусе свободного агента

26 ноября 2023, 14:48 |
604
0
Падерборн расторг контракт с экс-форвардом сборной Германии из-за травм
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Крузе

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Падерборн» объявил о расторжении контракта с 35-летним форвардом Максом Крузе.

В официальном коммюнике отмечается, что стороны пришли к такому решению по взаимному согласию.

«Падерборн» не устраивала физическая форма Крузе, который в августе получил разрыв мышечного волокна, а сейчас имеет проблемы с шеей. Клуб полагает, что травмы «настолько отбросили Крузе назад, что физическое состояние игрока не позволяет ему непрерывно играть во второй Бундеслиге».

Сам Крузе, очевидно, не разделяет такую позицию «Падерборна», из-за чего согласился на немедленное прекращение сотрудничества.

В «Падерборн» Крузе перешел летом нынешнего года после того, как больше полугода провел без клуба, уйдя в ноябре 2022-го из «Вольфсбурга».

Отметим, что на счету Крузе 3 матча в составе сборной Германии, в которой он дебютировал 22 июля 2021 года.

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Макс Крузе Падерборн чемпионат Германии по футболу травма расторжение контракта Вторая Бундеслига
Источник ФК Падерборн
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