Падерборн расторг контракт с экс-форвардом сборной Германии из-за травм
Макс Крузе оказался в статусе свободного агента
Клуб второй немецкой Бундеслиги «Падерборн» объявил о расторжении контракта с 35-летним форвардом Максом Крузе.
В официальном коммюнике отмечается, что стороны пришли к такому решению по взаимному согласию.
«Падерборн» не устраивала физическая форма Крузе, который в августе получил разрыв мышечного волокна, а сейчас имеет проблемы с шеей. Клуб полагает, что травмы «настолько отбросили Крузе назад, что физическое состояние игрока не позволяет ему непрерывно играть во второй Бундеслиге».
Сам Крузе, очевидно, не разделяет такую позицию «Падерборна», из-за чего согласился на немедленное прекращение сотрудничества.
В «Падерборн» Крузе перешел летом нынешнего года после того, как больше полугода провел без клуба, уйдя в ноябре 2022-го из «Вольфсбурга».
Отметим, что на счету Крузе 3 матча в составе сборной Германии, в которой он дебютировал 22 июля 2021 года.
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