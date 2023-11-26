Падерборн расторг контракт с экс-форвардом сборной Германии из-за травм

Клуб второй немецкой Бундеслиги «Падерборн» объявил о расторжении контракта с 35-летним форвардом Максом Крузе.

В официальном коммюнике отмечается, что стороны пришли к такому решению по взаимному согласию.

«Падерборн» не устраивала физическая форма Крузе, который в августе получил разрыв мышечного волокна, а сейчас имеет проблемы с шеей. Клуб полагает, что травмы «настолько отбросили Крузе назад, что физическое состояние игрока не позволяет ему непрерывно играть во второй Бундеслиге».

Сам Крузе, очевидно, не разделяет такую позицию «Падерборна», из-за чего согласился на немедленное прекращение сотрудничества.

В «Падерборн» Крузе перешел летом нынешнего года после того, как больше полугода провел без клуба, уйдя в ноябре 2022-го из «Вольфсбурга».

Отметим, что на счету Крузе 3 матча в составе сборной Германии, в которой он дебютировал 22 июля 2021 года.