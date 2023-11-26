ВИДЕО. 50 полицейских пострадали в Германии в драке с фанатами
Происшествие произошло перед матчем «Айнтрахт» – «Штутгарт»
В субботу, 25 ноября, перед началом поединка 12-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» – «Штутгарт» (1:2) произошла драка между фанатами и полицией.
Сообщается, что в потасовке ранения различной степени тяжести получили порядка 50 полицейских.
Причиной инцидента стал конфликт между болельщиками «Айнтрахта» и полицией при входе на домашний стадион команды. Есть доказательства того, что фанаты кидали в полицейских бутылки, элементы металлического забора, а также пиротехнику. В ответ представители правоохранительных органов применяли слезоточивый газ.
Ранения, помимо полицейских, также получили сотрудники стадиона и несколько непричастных к драке болельщиков, в том числе – дети.
#Germany Eintrach Frankfurt fans derails! 👀pic.twitter.com/YKLeDO8T7Y— WORLD AT WAR (@World_At_War_6) November 25, 2023
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