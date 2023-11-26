25.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Испания26 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:45
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Атлетико М – Мальорка – 1:0. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании
26 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:45
54
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В матче 14-го тура чемпионата Испании Атлетико обыграл Мальорку (1:0).
Единственный гол на 64-й минуте для хозяев поля забил Антуан Гризманн.
Ла Лига, 14-й тур, 25 ноября
Атлетико Мадрид – Мальорка – 1:0
Гол: Гризманн, 64.
Видео гола и обзор матча
События матча
64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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