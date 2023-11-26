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  4. Атлетико М – Мальорка – 1:0. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор
Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
25.11.2023 22:00 – FT 1 : 0
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:45
54
0

Атлетико М – Мальорка – 1:0. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура чемпионата Испании

26 ноября 2023, 05:17 | Обновлено 26 ноября 2023, 05:45
54
0
Атлетико М – Мальорка – 1:0. Гризманн принес победу. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

В матче 14-го тура чемпионата Испании Атлетико обыграл Мальорку (1:0).

Единственный гол на 64-й минуте для хозяев поля забил Антуан Гризманн.

Ла Лига, 14-й тур, 25 ноября

Атлетико Мадрид – Мальорка – 1:0

Гол: Гризманн, 64.

Видео гола и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Альмерия Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антуан Гризманн видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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