Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:25
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СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»
Нападающий «Металлиста 1925» рассказал о работе команды во время паузы
26 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:25
42
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Нападающий «Металлиста 1925» Алексей Сидоров рассказал о работе команды во время международной паузы:
«Пауза в чемпионате? Я думаю, что она в плюс, мы поработали над ошибками своими, провели товарищескую игру с Оболонью, поэтому, я думаю, что это плюс.
Матч против Оболони был полезен, сделали работу над ошибками, посмотрели теорию, что удавалось, поэтому, я думаю, что к следующим играм подготовились хорошо.
Команда в хороших кондициях. Настроение хорошее, готовимся к играм, я считаю хорошо, поэтому идем за победами».
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