СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»

Нападающий «Металлиста 1925» Алексей Сидоров рассказал о работе команды во время международной паузы:

«Пауза в чемпионате? Я думаю, что она в плюс, мы поработали над ошибками своими, провели товарищескую игру с Оболонью, поэтому, я думаю, что это плюс.

Матч против Оболони был полезен, сделали работу над ошибками, посмотрели теорию, что удавалось, поэтому, я думаю, что к следующим играм подготовились хорошо.

Команда в хороших кондициях. Настроение хорошее, готовимся к играм, я считаю хорошо, поэтому идем за победами».