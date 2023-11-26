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  4. СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:25
42
0

СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»

Нападающий «Металлиста 1925» рассказал о работе команды во время паузы

26 ноября 2023, 02:15 | Обновлено 26 ноября 2023, 02:25
42
0
СИДОРОВ: «Пауза в чемпионате пошла нашей команде в плюс»
ФК Металлист 1925. Алексей Сидоров

Нападающий «Металлиста 1925» Алексей Сидоров рассказал о работе команды во время международной паузы:

«Пауза в чемпионате? Я думаю, что она в плюс, мы поработали над ошибками своими, провели товарищескую игру с Оболонью, поэтому, я думаю, что это плюс.

Матч против Оболони был полезен, сделали работу над ошибками, посмотрели теорию, что удавалось, поэтому, я думаю, что к следующим играм подготовились хорошо.

Команда в хороших кондициях. Настроение хорошее, готовимся к играм, я считаю хорошо, поэтому идем за победами».

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Алексей Сидоров
Источник ФК Металлист 1925
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