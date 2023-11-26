Кубок Дэвиса26 ноября 2023, 01:35 |
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Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финальной встречи командного турнира
26 ноября 2023, 01:35 |
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26 ноября состоится финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Австралии сыграет против команды Италии.
Время начала первой игры – 17:00 по Киеву.
Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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