26 ноября состоится финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

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Сборная Австралии сыграет против команды Италии.

Время начала первой игры – 17:00 по Киеву.

Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция