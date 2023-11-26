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Кубок Дэвиса
26 ноября 2023, 01:35 |
46
0

Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финальной встречи командного турнира

26 ноября 2023, 01:35 |
46
0
Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоится финальный матч финальной части Кубка Дэвиса 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Малаге (Испания).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Австралии сыграет против команды Италии.

Время начала первой игры – 17:00 по Киеву.

Австралия – Италия. Финал Кубка Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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