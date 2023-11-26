Clean sheet Трубина. Бенфика обыграла Фамаликау и вышла в 1/8 финала Кубка
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов»
25 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Фамаликау». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».
Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял поединок на ноль.
На 72-й минуте в свои ворота забил Риччели, а на 77-й Рафа Силва удвоил преимущество «Бенфики».
Соперник Трубина и компании в 5-м раунде Кубка Португалии определится позже.
Кубок Португалии. 1/16 финала. 25 ноября
Бенфика – Фамаликау – 2:0
Голы: Риччели, 72 (автогол), Рафа Силва, 77
Удаление: Отавио, 74
🏆🇵🇹 Onto the next round!#SLBFCF • #PortugueseCup • #Emirates pic.twitter.com/c6ruL704um— SL Benfica (@slbenfica_en) November 25, 2023
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