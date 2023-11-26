Clean sheet Трубина. Бенфика обыграла Фамаликау и вышла в 1/8 финала Кубка

25 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Португалии между командами «Бенфика» и «Фамаликау». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле с первых минут и отстоял поединок на ноль.

На 72-й минуте в свои ворота забил Риччели, а на 77-й Рафа Силва удвоил преимущество «Бенфики».

Соперник Трубина и компании в 5-м раунде Кубка Португалии определится позже.

Кубок Португалии. 1/16 финала. 25 ноября

Бенфика – Фамаликау – 2:0

Голы: Риччели, 72 (автогол), Рафа Силва, 77

Удаление: Отавио, 74