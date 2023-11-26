Другие новости26 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:26
45
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
Важные события во всех видах спорта
26 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:26
45
0
В воскресенье, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Динамо – Рух
16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла
18:30 Эвертон – Манчестер Юнайтед
19:30 Кадис – Реал Мадрид
ТЕННИС
17:00 Австралия – Италия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2023, 19:35 5
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «сорок»
Футбол | 25 ноября 2023, 18:57 19
Синие уступили на поле Сорок
Футбол | 25.11.2023, 21:55
Футбол | 26.11.2023, 01:35
Другие виды | 25.11.2023, 06:57
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2023, 17:38 2
24.11.2023, 17:25 3
24.11.2023, 15:39 8
24.11.2023, 05:14 7
24.11.2023, 15:02 6
25.11.2023, 16:48 2
24.11.2023, 21:05 212
24.11.2023, 20:39 3