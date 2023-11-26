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26 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:26
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября

Важные события во всех видах спорта

26 ноября 2023, 00:22 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:26
45
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо – Рух

Favbet 1.70 – 4.00 – 4.70

16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла

Favbet 2.54 – 4.01 – 2.69

18:30 Эвертон – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.73 – 3.68 – 2.65

19:30 Кадис – Реал Мадрид

Favbet 6.53 – 4.58 – 1.55

ТЕННИС

17:00 Австралия – Италия

Favbet 1.78 – 1.88

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Источник Sport.ua
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