ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 ноября

В воскресенье, 26 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Динамо – Рух

1.70 – 4.00 – 4.70

16:00 Тоттенхэм – Астон Вилла

2.54 – 4.01 – 2.69

18:30 Эвертон – Манчестер Юнайтед

2.73 – 3.68 – 2.65

19:30 Кадис – Реал Мадрид

6.53 – 4.58 – 1.55

ТЕННИС

17:00 Австралия – Италия

1.78 – 1.88