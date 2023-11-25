ВИДЕО. Игорь Горбач подарил надежду Заре на 88-й минуте

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

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Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря сократила отставание до минимума на 88-й минуте. Игорь Горбач точно замкнул прострел (2:3).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Зари

ГОЛ! 3:2. Игорь Горбач, 88 мин.