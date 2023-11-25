Лига конференций25 ноября 2023, 19:20 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:36
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ВИДЕО. Игорь Горбач подарил надежду Заре на 88-й минуте
Заря сократила отставание до минимума в матче ЛК против Маккаби Тель-Авив
25 ноября 2023, 19:20 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:36
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25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.
Заря сократила отставание до минимума на 88-й минуте. Игорь Горбач точно замкнул прострел (2:3).
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Зари
ГОЛ! 3:2. Игорь Горбач, 88 мин.
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