Лига конференций25 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:21
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ВИДЕО. Заря отыграла один гол. Герреро забил своей бывшей команде
Луганская команда уступает Маккаби Тель-Авив за 20 минут до конца матча ЛК
25 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:21
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25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.
Заря отыграла один гол на 71-й минуте. Эдуардо Герреро забил своей бывшей команде (1:3).
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Зари
ГОЛ! 3:1. Эдуардо Герреро, 71 мин.
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