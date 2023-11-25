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Лига конференций
25 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:21
212
0

ВИДЕО. Заря отыграла один гол. Герреро забил своей бывшей команде

Луганская команда уступает Маккаби Тель-Авив за 20 минут до конца матча ЛК

25 ноября 2023, 19:07 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:21
212
0
ВИДЕО. Заря отыграла один гол. Герреро забил своей бывшей команде

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря отыграла один гол на 71-й минуте. Эдуардо Герреро забил своей бывшей команде (1:3).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол Зари

ГОЛ! 3:1. Эдуардо Герреро, 71 мин.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Маккаби Т-А - Заря Эдуардо Герреро
Источник Sport.ua
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