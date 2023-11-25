Лига конференций25 ноября 2023, 18:57 |
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ВИДЕО. У мужиков снова фиаско. Заря пропустила 3-й гол. Перец сделал дубль
Маккаби Тель-Авив во второй раз уверенно обыгрывает луганскую команду
25 ноября 2023, 18:57 |
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25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.
Заря снова терпит фиаско. Луганская команда пропустила 3-й гол. Дор Перец оформил дубль (3:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари
ГОЛ! 3:0. Дор Перец, 60 мин.
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