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Лига конференций
25 ноября 2023, 18:57 |
328
0

ВИДЕО. У мужиков снова фиаско. Заря пропустила 3-й гол. Перец сделал дубль

Маккаби Тель-Авив во второй раз уверенно обыгрывает луганскую команду

25 ноября 2023, 18:57 |
328
0
ВИДЕО. У мужиков снова фиаско. Заря пропустила 3-й гол. Перец сделал дубль

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря снова терпит фиаско. Луганская команда пропустила 3-й гол. Дор Перец оформил дубль (3:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари

ГОЛ! 3:0. Дор Перец, 60 мин.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Дор Перец Маккаби Т-А - Заря
Источник Sport.ua
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