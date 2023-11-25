Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Янник в трех сетах обыграл Новака в полуфинале Кубка Дэвиса 2023
Итальянский теннисист и 4-я ракетка мира Янник Синнер выиграл у первого номера АТР Новака Джоковича (Сербия).
Лидеры сборных Италии и Сербии сошлись во 2-й игре полуфинала финальной части Кубка Дэвиса 2023.
Синнер выиграл первый сет, однако второй остался за Ноле. В третьей партии сербский теннисист имел 3 матчбола на приеме в 10-м гейме, однако не сумел закрыть итальянца, а затем проиграл 2 оставшихся гейма. Итог – 7:5.
Благодаря этой победе Синнер перевел матчевую встречу Италия – Сербия в третью парную игру. В первой игре Лоренцо Музетти уступил Миомиру Кецмановичу 7:6 (9:7), 2:6, 1:6.
Финал Кубка Дэвиса 2023. Полуфинал
Италия – Сербия – 1:1
- Лоренцо Музетти – Миомир Кецманович – 7:6 (9:7), 2:6, 1:6
- Янник Синнер – Новак Джокович – 6:2, 2:6, 7:5
What a match 😅— Davis Cup (@DavisCup) November 25, 2023
An inspired @janniksin saves three match points to take the tie to a deciding doubles! 🇮🇹#DavisCupFinals | @federtennis pic.twitter.com/seyHbFIoqI
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