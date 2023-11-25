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Лига конференций
25 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:50
271
0

ВИДЕО. Заря после рикошета пропустила второй гол сразу после перерыва

На арене в сербском городе Бачка-Топола фартит Маккаби Тель-Авив

25 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:50
271
0
ВИДЕО. Заря после рикошета пропустила второй гол сразу после перерыва

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря после рикошета пропустила второй гол сразу после перерыва, отличился Дор Перец (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари

ГОЛ! 2:0. Дор Перец, 47 мин.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Маккаби Т-А - Заря Дор Перец
Источник Sport.ua
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