Лига конференций25 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:50
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ВИДЕО. Заря после рикошета пропустила второй гол сразу после перерыва
На арене в сербском городе Бачка-Топола фартит Маккаби Тель-Авив
25 ноября 2023, 18:41 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:50
271
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25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.
Заря после рикошета пропустила второй гол сразу после перерыва, отличился Дор Перец (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари
ГОЛ! 2:0. Дор Перец, 47 мин.
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