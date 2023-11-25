Англия25 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:00
1033
8
Михаил Мудрик в игре. Поможет ли Челси совершить камбэк?
Вингер вышел на замену на 68-й минуте матча
25 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:00
1033
8
25 ноября проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимает «Челси».
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По состоянию на 75 минуту счет в матче 3:1, в пользу хозяев. В первом тайме команды обменялись точными ударами, а во втором «сороки» за две минуты сумели дважды отличиться.
Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 68-й минуте матча, заменив Конора Галлахера.
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Комментарии 8
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Треба купувати гравців за 200млн , бо за 100 не вміють грати
Очень слабенький как переболевший рахитом
зараз як побежить
Ой не смішіть. Мертвий мертве не оживить.
Як в анекдоті про крису:- прігодітса! Не прігоділас.... Так і тут - не допоміг))
Такое впечатление, что Поччетино только на лидеров Челси собирает. Игра нио чем от Челси. Как и в большинстве игр. Но с лидерами достойно ж играли
В защите у Челси кроме Силвы такие же молодые перспективные за 70 млн.. Вот так и играют ...
конечно допоможе.
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