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  4. Михаил Мудрик в игре. Поможет ли Челси совершить камбэк?
Англия
25 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:00
1033
8

Михаил Мудрик в игре. Поможет ли Челси совершить камбэк?

Вингер вышел на замену на 68-й минуте матча

25 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 25 ноября 2023, 19:00
1033
8
Михаил Мудрик в игре. Поможет ли Челси совершить камбэк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

25 ноября проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимает «Челси».

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По состоянию на 75 минуту счет в матче 3:1, в пользу хозяев. В первом тайме команды обменялись точными ударами, а во втором «сороки» за две минуты сумели дважды отличиться.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 68-й минуте матча, заменив Конора Галлахера.

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Конор Галлахер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Ньюкасл Ньюкасл - Челси
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Перець
Треба купувати гравців за 200млн , бо за 100 не вміють грати
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+7
Олександр
Очень слабенький как переболевший рахитом 
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+3
Henriklarsson11
зараз як побежить
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+3
samird
Ой не смішіть. Мертвий мертве не оживить.
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+2
easterly
Як в анекдоті про крису:- прігодітса! Не прігоділас.... Так і тут - не допоміг))
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+1
avk2307
Такое впечатление, что Поччетино только на лидеров Челси собирает. Игра нио чем от Челси. Как и в большинстве игр. Но с лидерами достойно ж играли
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+1
avk2307
В защите у Челси кроме Силвы такие же молодые перспективные за 70 млн.. Вот так и играют ... 
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0
avk2307
конечно допоможе.
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0
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