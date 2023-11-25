Михаил Мудрик в игре. Поможет ли Челси совершить камбэк?

25 ноября проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимает «Челси».

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По состоянию на 75 минуту счет в матче 3:1, в пользу хозяев. В первом тайме команды обменялись точными ударами, а во втором «сороки» за две минуты сумели дважды отличиться.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик начал этот матч на скамье для запасных и появился на поле на 68-й минуте матча, заменив Конора Галлахера.