ВИДЕО. Заря пропустила гол в раздевалку. Захави перекинул голкипера

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

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Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря пропустила гол в раздевалку. Эран Захави красиво перекинул голкипера луганской команды (1:0)

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари

ГОЛ! 1:0. Эран Захави, 45+2 мин.