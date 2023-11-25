Лига конференций25 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:44
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ВИДЕО. Заря пропустила гол в раздевалку. Захави перекинул голкипера
Маккаби Т-А вышел вперед в матче Лиги конференций в сербском Бачка-Топола
25 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:44
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25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.
Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.
Заря пропустила гол в раздевалку. Эран Захави красиво перекинул голкипера луганской команды (1:0)
❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари
ГОЛ! 1:0. Эран Захави, 45+2 мин.
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