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Лига конференций
25 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:44
492
2

ВИДЕО. Заря пропустила гол в раздевалку. Захави перекинул голкипера

Маккаби Т-А вышел вперед в матче Лиги конференций в сербском Бачка-Топола

25 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 25 ноября 2023, 18:44
492
2
ВИДЕО. Заря пропустила гол в раздевалку. Захави перекинул голкипера

25 ноября в 17:30 проходит перенесенный матч 3-го тура Лиги конференций между командами Маккаби Тель-Авив и Заря Луганск.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игру, перенесенную с октября из-за войны в Израиле, команды проводят в сербском городе Бачка-Топола.

Заря пропустила гол в раздевалку. Эран Захави красиво перекинул голкипера луганской команды (1:0)

❗️ ВИДЕО в Telegram: гол в ворота Зари

ГОЛ! 1:0. Эран Захави, 45+2 мин.

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Заря Луганск Маккаби Тель-Авив видео голов и обзор Лига конференций Маккаби Т-А - Заря Эран Захави
Источник Sport.ua
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pzs123456
Уродство а не гра.Заря-ганебники
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vazazh
А що були надії? На що ? На бога? 
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