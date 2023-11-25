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Италия
25 ноября 2023, 17:53 |
310
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Тренер Дженоа: «Нам нужна решимость от Малиновского»

Альберто Джилардино – об украинце

25 ноября 2023, 17:53 |
310
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Тренер Дженоа: «Нам нужна решимость от Малиновского»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино накануне матча 13-го тура Серии А против «Фрозиноне» поделился мыслями об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

«Мы ждем большей решительности от него. Это мои требования. Он должен себя показывать на определенных участках поля, особенно в атаке. Нам нужно его качество и его мощный удар. Мы рассчитываем на Малиновского», – сказал Джилардино.

Руслан Малиновский провел 10 матчей в Серии А в этом сезоне и отдал одну результативную передачу. «Дженоа» занимает 14 место в турнирной таблице и имеет 14 очков в активе.

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Руслан Малиновский Дженоа Фрозиноне Серия A чемпионат Украины по футболу Альберто Джилардино
Источник pianetagenoa1893
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