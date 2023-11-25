Тренер Дженоа: «Нам нужна решимость от Малиновского»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино накануне матча 13-го тура Серии А против «Фрозиноне» поделился мыслями об украинском полузащитнике Руслане Малиновском.

«Мы ждем большей решительности от него. Это мои требования. Он должен себя показывать на определенных участках поля, особенно в атаке. Нам нужно его качество и его мощный удар. Мы рассчитываем на Малиновского», – сказал Джилардино.

Руслан Малиновский провел 10 матчей в Серии А в этом сезоне и отдал одну результативную передачу. «Дженоа» занимает 14 место в турнирной таблице и имеет 14 очков в активе.