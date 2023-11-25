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Лига конференций
25 ноября 2023, 16:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:37
345
0

Стал известен стартовый состав Зари на матч против Маккаби Т-А

Поединок начнется в 17:30

25 ноября 2023, 16:36 | Обновлено 25 ноября 2023, 16:37
345
0
Стал известен стартовый состав Зари на матч против Маккаби Т-А
sport.ua

25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.

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Стали известны стартовые составы команд на этот матч:

Маккаби» Тель-Авив: Москера, Ревиво, Саборит, Лукассен, Авишай Коэн, Каниховский, ван Оверем, Перец, Милсон, Дан Битон, Захави

Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Чурко, Мичин, Нагнойный, Алефиренко, Антюх, Герреро.

Начало встречи запланировано в 17:30 по киевскому времени.

Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее четыре очка после трех проведенных поединков. «Маккаби» занимает вторую строчку с шестью очками.

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Маккаби Т-А - Заря Заря Луганск Маккаби Тель-Авив Лига конференций стартовые составы
Источник Sport.ua
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