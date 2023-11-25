Стал известен стартовый состав Зари на матч против Маккаби Т-А
Поединок начнется в 17:30
25 ноября в Сербии на стадионе «ТСЦ Арена» состоится перенесенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором сойдутся луганская «Заря» и «Маккаби» из Тель-Авива.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы команд на этот матч:
Маккаби» Тель-Авив: Москера, Ревиво, Саборит, Лукассен, Авишай Коэн, Каниховский, ван Оверем, Перец, Милсон, Дан Битон, Захави
Заря: Турбаевский, Снурницын, Батагов, Джордан, Кирюханцев, Чурко, Мичин, Нагнойный, Алефиренко, Антюх, Герреро.
Начало встречи запланировано в 17:30 по киевскому времени.
Луганская «Заря» в турнирной таблице группы В Лиги конференций занимает 3-е место. У нее четыре очка после трех проведенных поединков. «Маккаби» занимает вторую строчку с шестью очками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Климас дал понять, что это будет в дивизионе 135 фунтов
Действующие чемпионы Украины остановили результативную серию из 41 матча в чемпионате