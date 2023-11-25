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Чемпионат Украины
Минай
25.11.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
25 ноября 2023, 16:11 |
266
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждый тренер хочет стать чемпионом, но много конкурентов»

Наставник Кривбасса хотел бы побороться за титул

25 ноября 2023, 16:11 |
266
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждый тренер хочет стать чемпионом, но много конкурентов»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

«Кривбасс» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» и вернулся на первое место в таблице. Наставник Юрий Вернидуб пока что ставит задачу финишировать в еврокубке.

«Каждый тренер хочет стать чемпионом, и я не исключение. Но в чемпионате есть Полесье, Шахтер, Днепр-1, Динамо. Много конкурентов, но если пошли в эту борьбу...».

«15-й тур, мы пока лидеры до матчей конкурентов. Будем делать все, чтобы быть повыше и быть в еврокубках в новом сезоне», – сказал Вернидуб.

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Источник УПЛ-ТВ
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