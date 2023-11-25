Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждый тренер хочет стать чемпионом, но много конкурентов»

«Кривбасс» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» и вернулся на первое место в таблице. Наставник Юрий Вернидуб пока что ставит задачу финишировать в еврокубке.

«Каждый тренер хочет стать чемпионом, и я не исключение. Но в чемпионате есть Полесье, Шахтер, Днепр-1, Динамо. Много конкурентов, но если пошли в эту борьбу...».

«15-й тур, мы пока лидеры до матчей конкурентов. Будем делать все, чтобы быть повыше и быть в еврокубках в новом сезоне», – сказал Вернидуб.