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  4. Холанд догнал Кейна по количеству голов в 2023 году, у КриРо на 1 меньше
Англия
25 ноября 2023, 15:47 |
477
0

Холанд догнал Кейна по количеству голов в 2023 году, у КриРо на 1 меньше

Киллиан Мбаппе отстает на два результативных удара от лидеров

25 ноября 2023, 15:47 |
477
0
Холанд догнал Кейна по количеству голов в 2023 году, у КриРо на 1 меньше
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника.

На счету 23-летнего футболиста 49 мячей за клуб и сборную Норвегии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейном.

Далее в списке лучших бомбардиров идут нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду (48), а также игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе (47).

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Ливерпуль Гарри Кейн Криштиану Роналду Килиан Мбаппе
Источник Sport.ua
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