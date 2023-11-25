Холанд догнал Кейна по количеству голов в 2023 году, у КриРо на 1 меньше

В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника.

На счету 23-летнего футболиста 49 мячей за клуб и сборную Норвегии в 2023 году. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейном.

Далее в списке лучших бомбардиров идут нападающий «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду (48), а также игрок «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе (47).