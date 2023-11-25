Холанд обновил рекорд АПЛ, опередив Коула, Ширера и ван Нистелроя

В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника.

Для норвежца этот гол стал 50 в АПЛ, для этого Холанду понадобилось 48 матчей. Это новый рекорд лиги. Ранее лучшими по этому показателю были Энди Коул (65 матчей), Алан Ширер (66) и Рууд ван Нистелрой (68).

Из нынешних игроков АПЛ похвастаться нахождением в такой компании может египтянин Мохаммед Салах, он забил свои первые 50 голов в 72 матчах, как и испанец Фернандо Торрес.