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  4. Холанд обновил рекорд АПЛ, опередив Коула, Ширера и ван Нистелроя
Англия
25 ноября 2023, 15:35 |
1321
2

Холанд обновил рекорд АПЛ, опередив Коула, Ширера и ван Нистелроя

Нападающий «Манчестер Сити» забил первые 50 голов в лиге в 48 матчах

25 ноября 2023, 15:35 |
1321
2
Холанд обновил рекорд АПЛ, опередив Коула, Ширера и ван Нистелроя
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В субботу, 25 ноября, проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются действующий чемпион страны «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Игра проходит в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Открыл счет в этом противостоянии звездный нападающий хозяев поля Эрлинг Холанд, который на 27-й минуте с передачи Нейтана Аке вошел в штрафную и уверенно разобрался с защитниками и вратарем соперника.

Для норвежца этот гол стал 50 в АПЛ, для этого Холанду понадобилось 48 матчей. Это новый рекорд лиги. Ранее лучшими по этому показателю были Энди Коул (65 матчей), Алан Ширер (66) и Рууд ван Нистелрой (68).

Из нынешних игроков АПЛ похвастаться нахождением в такой компании может египтянин Мохаммед Салах, он забил свои первые 50 голов в 72 матчах, как и испанец Фернандо Торрес.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Ливерпуль
Источник Opta
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Octopus
Похоже новый рекорд теперь хрен побьешь, на 17 матчей улучшился
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+3
contr
Стероїдний хлопчик ☝️
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-2
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