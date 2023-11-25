Испания25 ноября 2023, 15:10 |
1202
14
Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
У испанцев есть проблемы с украинскими фамилиями
25 ноября 2023, 15:10 |
1202
14
Форвард «Жироны» Артем Довбик рассказал о том, что в Испании есть проблемы с произношением украинских фамилий, поэтому Виктора Цыганкова они предпочитают называть по имени.
А вот Довбику повезло меньше.
«Цыганкова они называют Виктор, им так легче. Легче по имени, потому что фамилии для них такие... Меня как только не называли. Довбич. Есть у них трудности с нашими фамилиями», — сказал Довбик.
Команда после 13 туров неожиданно лидирует в таблице Ла Лиги.
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