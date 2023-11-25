Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»

Форвард «Жироны» Артем Довбик рассказал о том, что в Испании есть проблемы с произношением украинских фамилий, поэтому Виктора Цыганкова они предпочитают называть по имени.

А вот Довбику повезло меньше.

«Цыганкова они называют Виктор, им так легче. Легче по имени, потому что фамилии для них такие... Меня как только не называли. Довбич. Есть у них трудности с нашими фамилиями», — сказал Довбик.

Команда после 13 туров неожиданно лидирует в таблице Ла Лиги.