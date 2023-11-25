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  4. Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Испания
25 ноября 2023, 15:10 |
1202
14

Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»

У испанцев есть проблемы с украинскими фамилиями

25 ноября 2023, 15:10 |
1202
14
Артем ДОВБИК: «Цыганкова испанцы называют Виктор, а меня – Довбич»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Жироны» Артем Довбик рассказал о том, что в Испании есть проблемы с произношением украинских фамилий, поэтому Виктора Цыганкова они предпочитают называть по имени.

А вот Довбику повезло меньше.

«Цыганкова они называют Виктор, им так легче. Легче по имени, потому что фамилии для них такие... Меня как только не называли. Довбич. Есть у них трудности с нашими фамилиями», — сказал Довбик.

Команда после 13 туров неожиданно лидирует в таблице Ла Лиги.

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Жирона Артем Довбик Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу
Источник Sportarena
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Комментарии 14
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🔱Avtoigor🔱
Забивайлович
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+1
AutumnBridge
Лучше бы уже - Довбуш.   У нас хоть кто то знает про их Гарибальди.  Пусть и они гуглят   про   Довбуша.
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0
apepa
Просто Артем очень редкое имя..
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0
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trentreznor111
іспанці такі іспанці... для них Аррісабалага чи Аспілікуета набагато простіше, ніж Довбик)
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0
Віктор Коробка
Пам'ятаю, як італійці Шевченко називали! Там взагалі жах був!
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0
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Octopus
Цыганкова испанцы уже называли Цыниковым как-то, а потом он забил Испании и они выучили его фамилию))
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0
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India Life
Справа не а призвищах, а в тому, що у футболістів зазвичай посередне IQ.
Провали у пам'яті та інше.
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-1
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Іван Срака
Довбич-Модрич 
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-2
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